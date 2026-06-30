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Григор Димитров се завърна с победа на "Уимбълдън", има нова контузия?

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Григор Димитров

Григор Димитров си спомни какво е да печелиш на "Уимбълдън".

Почти година след драмата, която го извади задълго от тениса, бившият №3 в света се класира за втория кръг. Най-добрият български състезател в историята получи покана от организаторите и в първия си мач отстрани 7:6 (7:4), 6:3, 7:5 преминалия квалификациите Дейн Суини (Авл). 

Димитров поведе с пробив, но не можа да вземе първия сет на свой сервис и се стигна до тайбрек. Притеснителният момент за феновете дойде в началото на втората част, когато Григор взе медицински таймаут и напусна корта за по-дълъг от обичайното в такива ситуации период. При завръщането си той бе с превръзки в горната част на бедрата.

Опитът на 35-годишния бивш полуфиналист в този турнир от "Големият шлем" му осигури втория сет, а при 5:2 в третия се стигна и до мачбол, който Суини спаси. Сервисът на Григор някъде изчезна при 5:3, а при 6:5 нашият все пак реализира третата си възможност за победа. 

Миналия сезон на "Уимбълдън" Димитров игра фантастично срещу №1 в света Яник Синер (Ит) и водеше с два сета в осминафинала, но скъса гръден мускул и претърпя операция.

Следващият съперник на Григор е 18-ият в ранглистата Якуб Меншик (Чех). 

Григор Димитров

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