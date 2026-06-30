Франция и Швеция избират в Ню Йорк кой ще е на 1/8-финал срещу екзекутора на Германия (съставите)

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Двукратният световен шампион Франция и Швеция определят втория европейски 1/8-финалист на световното първенство по футбол в Ню Йорк.

Преди тях напред продължи Норвегия след 2:1 срещу Кот д'Ивоар.

Победителят от този двубой, който ще бъде ръководен от Дани Макели, ще срещне в битка за 1/4-финалите Парагвай навръх националния празник на САЩ - 4 юли, във Филаделфия. Именно в този град преди точно 250 години е подписана Декларацията за независимост на САЩ.

Франция беше безапелационна в своята група I с три победи над Сенегал, Ирак и Норвегия, докато шведите стигнаха до 1/16-финала си след победа, равен и загуба като един от 8-те най-добри трети в групите.

Ето съставите:

Франция: Менян, Кунде, Юпамекано, Салиба, Дин, Чуамени, Рабио, Баркола, Дембеле, Олисе, Мбапе.

Швеция: Зетерстрьом, Лагербилке, Линдельоф, Гудмундсон, Свенссн, Аяри, Страуд, Бергвал, Еланга, Гьокереш, Исак.