ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Италиански гранд представи наш световен вицешампио...

Времето София 21° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23143223 www.24chasa.bg

Франция и Швеция избират в Ню Йорк кой ще е на 1/8-финал срещу екзекутора на Германия (съставите)

Едуард Папазян, наш човек на мондиала

1544
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимка: РОЙТЕРС

Двукратният световен шампион Франция и Швеция определят втория европейски 1/8-финалист на световното първенство по футбол в Ню Йорк.

Преди тях напред продължи Норвегия след 2:1 срещу Кот д'Ивоар.

Победителят от този двубой, който ще бъде ръководен от Дани Макели, ще срещне в битка за 1/4-финалите Парагвай навръх националния празник на САЩ - 4 юли, във Филаделфия. Именно в този град преди точно 250 години е подписана Декларацията за независимост на САЩ.

Франция беше безапелационна в своята група I с три победи над Сенегал, Ирак и Норвегия, докато шведите стигнаха до 1/16-финала си след победа, равен и загуба като един от 8-те най-добри трети в групите.

Ето съставите:

Франция: Менян, Кунде, Юпамекано, Салиба, Дин, Чуамени, Рабио, Баркола, Дембеле, Олисе, Мбапе.

Швеция: Зетерстрьом, Лагербилке, Линдельоф, Гудмундсон, Свенссн, Аяри, Страуд, Бергвал, Еланга, Гьокереш, Исак.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Мондиал 2026

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики дава газ. Шест часа. За Бургас (Видео)