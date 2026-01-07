Синът на Христо Йовов копие на Златан Ибрахимович, продължава в "Спартак" (Вн)

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"Спартак" (Вн) привлече сина на легендата на „Левски" Христо Йовов - Кристиян.

Той е юноша на столичния гранд, където преминава през всички възрастови формации на клуба, като достига и до представителния отбор, записвайки официални мачове с него. В кариерата си има престои в "Ботев" (Враца) и "Спортист"(Своге).

20-годишният Кристиян, който има удивителна прилика с младия Златан Ибрахимович, играе на същите позиции като баща си - на върха на атаката, на крилото или като втори нападател.

"Пожелаваме на Кристиян здраве, много успехи и незабравими моменти със синьо-бялата фланелка! Добре дошъл в "Спартак", Кристиян!", написаха от варненския клуб.