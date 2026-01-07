Италиански гранд представи наш световен вицешампион

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Българският волейболен национал Георги Татаров бе представен като ново попълнение от италианския гранд „Милано". Роденият през 2003 г. двуметров посрещач е световен вицешампион с държавния ни тим от миналата година във Филипините.

Татаров е юноша на ЦСКА, където стартира кариерата с Преминава през турския „Алтекма" и френския „Нарбон". От лятото на 2024 до февруари 2026 г. играе за италианския „Гротадзолина" (48 мача и 478 точки). Довършва сезона в турския гранд „Галатасарай".

Татаров сновно играе като посрещач, но има готовност да помага и като диагонал. Споделя, че взима пример от българските легенди Тодор Скримов и Матей Казийски, които също играли за "Милано".

В момента Татаров се подготвя с националния отбор на България за предстоящата трета седмица от Лигата на нациите в Чикаго.