Великолепната седморка играчи от световното, които се борят и за щастието на народите си

В навечерието на световното по футбол президентът на ФИФА Джани Инфантино заяви: “Една топка превръща тъжните хора в щастливи. Като я ритат, децата забравят проблемите си, а възрастните отново стават деца”.

Това е само отчасти вярно, тъй като в много страни по света хората се борят да изхранват семействата си, докато ФИФА налага строга цензура върху всичко, което би могло да развали лъскавия ѝ телевизионен имидж. В разгара на мондиала учители стачкуват в Мексико, в Канада се провеждат маршове срещу американските разузнавателни агенции с искане силите за сигурност да бъдат забранени на стадионите, а знамената на иранските фенове се конфискуват.

Футболистите също се опитват да пробият стената от цинизъм и лъжа на добре хранените и самодоволни чиновници. Много от участниците в световното са преживели огромни трудности, за да достигнат до най-големите сцени в света, а сега използват статута си не за доходоносни рекламни чекове, а за да спасят народа си от бедност, война и забрава.

Седрик Бакамбу (ДР Конго)

Клуб: “Бетис”, Испания

Мисия: Спасяване на деца от глад и повишаване на осведомеността за войната

35-годишният нападател е играл за “Виляреал” в Испания, “Олимпик” (Марсилия) във Франция и е натрупал значително състояние в Китай. През 2018 г. трансферът му в “Пекин Гуоан” бе на стойност от изумителните 74 милиона евро, което го прави най-скъпия африкански играч в историята по това време. В Китай той печелеше 18 милиона евро годишно, което днес позволява на европейския шампион с френския младежки отбор (там игра редом с Антоан Гризман) да инвестира в различни проекти в историческата си родина, която страда от десетилетия война. В източните провинции на Демократична република Конго въоръжени групировки завзеха контрола над находища на редки метали, принуждавайки милиони хора да бягат от собствената си страна. Седрик инициира известния протестен жест на националния си отбор: по време на националния химн играчите покриват устата си с едната ръка и поставят пръстите на другата към слепоочията си, образувайки пистолет, за да привлекат вниманието към трагедията на конгоанския народ. Зад кулисите Бакамбу систематично се бори с хуманитарната катастрофа. Благотворителната фондация, която той основава и която носи неговото име, поема отговорности, които държавата отказва да изпълнява. В разкъсвания от криза източен град Гома фондация “Бакамбу” осигурява безплатни топли ястия ежедневно на повече от 4000 деца от бежански лагери. Седрик закупува медицинско оборудване за болници, спонсорира училища и се бори с детския труд в подземни мини.

Муса ал Тамари

Муса ал Тамари (Йордания)

Клуб: “Рен”, Франция

Мисия: Подкрепа на местните общности и семействата с ниски доходи в Йордания

Муса е първият играч от страната си, който играе в една от петте най-добри лиги на Европа. В родината си 29-годишният десен нападател е наричан с уважение “Йорданския Меси”. Израснал в прашната бетонна пустош на Аман, Муса е решен да се дистанцира от бляскавия начин на живот. Дълбоко религиозен футболист, Ал Тамари се е превърнал в ключова социална фигура за йорданската младеж: от европейските си доходи той редовно прави големи дарения на местни хуманитарни организации, финансирайки закупуване на храна и помагайки на семейства, живеещи под прага на бедността.

Райън Мендес (Кабо Верде)

Клуб: “Ъгдър”, Турция

Мисия: Осигуряване на екипировка за футболни таланти

Капитанът и рекордьор за всички времена в страната си (над 100 мача и 22 гола) се е превърнал в основен символ на “златното поколение” на Кабо Верде. За малка страна, където приблизително 15% от гражданите живеят под прага на крайната бедност, неговата фигура е емблематична. Основният вътрешен кошмар на островите е широко разпространената младежка безработица.

Райън Мендес

За тийнейджърите от бедни семейства на островите Сао Висенте или Фого исторически погледнато, има само две възможности: престъпни улични банди или опасна нелегална миграция с лодка към Европа. 36-годишният полузащитник отделя от парите си, за да осигури на тези млади хора алтернатива. Мендес отдавна подкрепя родната си академия на ФК “Батуке” в Миндело, същата, която някога го спасява от мизерията, като закупува екипировка и оборудване за децата.

Райън помага на африкански таланти да избягат от влиянието на уличните синдикати и използва връзките си в Европа, за да гарантира, че талантливите млади мъже ще отидат на проби в някой клуб.

Нестори Иранкунда (Австралия)

Клуб: “Уотфорд”, Англия

Мисия: Подпомагане на адаптацията на бежански семейства

Този млад мъж е само на 20 години, но вече е написал история в световния футбол, като отбелязва гол на терена при победата на Австралия с 2:0 над Турция. Обикновено бързото крило празнува головете си с характерното си салто назад и танцова рутина в стил Майкъл Джексън – облича бяла ръкавица и изпълнява няколко движения от любимата си песен Smooth Criminal.

Нестори Иранкунда

На световното сега обаче талантът, който не успя да се утвърди в “Байерн”, наруши традицията. Той се затича към корнер флага и го боксира, намигване към легендарните подобни тупаници на друг негов идол, известния австралийски нападател Тим Кейхил. Иранкунда е роден в Танзания, в палатка в бежанския лагер Кигома, където родителите му бягат от Бурунди, обхванат от гражданска война и етническо прочистване. Нестори прекарва първите месеци от живота си в нечовешки условия – без чиста вода, достатъчно храна или лекарства. Спасението му идва, когато се мести в Австралия чрез хуманитарна програма на ООН. Днес Иранкунда използва статута си, за да помага на хората в неговото положение. Той е официалното лице на благотворителни програми, които помагат на бежанските семейства да се реинтегрират в Австралия.

Рикардо Хел (Хаити)

Клуб: LDU Кито, Еквадор

Мисия: Закупуване на генератори за болници и осигуряване на храна на общностите

Кариерата на Рикардо е като филмов сценарий. Той е само на 17 години, когато баща му, който го води на тренировки, умира, а няколко години по-късно футболен агент отвежда защитника от Хаити в Тайланд и го изоставя без пари или познания по езика. Защитникът гладува, спи по улиците и оцелява само с помощта на местната религиозна общност и хаитянски приятели. След като събира малко състояние, Хел успява да се премести в Съединените щати. Там играе в полуаматьорската неделна лига в Маями за жълти стотинки. Едва на 27 години той подписва първия си професионален договор в Чили.

През 2022 г. с помощта на Хел, който си печели прякора Черния император в Южна Америка заради ръста и играта си, скромният еквадорски клуб “Аукас” става национален шампион за първи път в 77-годишната си история. Още по-значимо постижение в кариерата на 36-годишния защитник се случва, когато воденият от капитана си национален отбор на Хаити се класира за финалите на световното за първи път от 52 г.

Рикардо Хел

Днес карибският остров е в пълен хаос: на практика няма правителство, а столицата Порт-о-Пренс е напълно блокирана и контролирана от въоръжени престъпни групировки. Рикардо отделя голяма част от приходите си в подкрепа на родната си общност. Заради напълно разрушената правителствена инфраструктура футболистът използва личните си средства за закупуване на мощни дизелови генератори и гориво за затъмнените болници, за да могат лекарите да спасяват ранените.

Али Ал-Хамади (Ирак) Клуб: “Лутън”, Англия

Мисия: Координиране на хуманитарни кампании

Иракският национален отбор постигна национално чудо, класирайки се за финалите на световното за първи път от 1986 г. 24-годишният нападател Ал-Хамади се очерта като основната надежда на многострадалния отбор в атака. Първият иракски играч в историята на Висшата лига е роден в град Ал-Насирия през 2002 г., по време на един от най-мрачните периоди в съвременната история на страната. Баща му, обикновен цивилен, е затворен от диктаторския режим на Саддам Хюсеин за участие в протести. Едва дочакайки освобождаването му, когато Али е още бебе, семейството бяга от войната във Великобритания.

Али ал Хамади

Бъдещият нападател израства в Ливърпул, използвайки футбола като единствено бягство от психологическата травма и чувството за изолация. Днес Ал-Хамади е един от водещите гласове на иракската диаспора по целия свят. Той използва статута си в Англия и медийното отразяване, което получи на световното, за да продължи глобалната си социална мисия. Али лично финансира и координира британски благотворителни организации, които доставят хуманитарна помощ, спортна екипировка и лекарства на опустошените райони на Ирак.

Леандро Бакуня (Кюрасао)

Клуб: “Грьонинген”, Нидерландия

Мисия: Създаване на футболна инфраструктура за защита на децата от трафик на наркотици

Националният отбор на Кюрасао, малък карибски остров с население от едва 150 000 души, се превърна в най-голямото явление на лятото. Капитан, главен ментор и сърце на отбора е 34-годишният Бакуня, който си направи име с английския клуб “Астън Вила”.

Поради географското си местоположение Кюрасао от години е ключов транзитен център за южноамериканския трафик на наркотици към Европа и САЩ. За местните тийнейджъри от бедните квартали на Вилемстад участието в престъпна дейност е най-достъпният начин за печелене на пари на фона на висока безработица.

Леандро Бакуня

Бакуня, който е роден в Нидерландия, но запазва тесни връзки с родината на своите предци, използва авторитета и европейския си опит, за да подкрепя социални проекти в най-бедните квартали на острова. Заедно с брат си Жуниньо той редовно участва в благотворителни лагери и спонсорира местни детски лиги.

Бакуня използва приходите си, за да създава спортна инфраструктура в райони на Кюрасао, където местната полиция се страхува да стъпи. Целта му е да осигури на карибските деца безопасно пространство, да ги защити от дилърите на наркокартелите и да им осигури социална адаптация. Бакуня организира проби за талантливи местни играчи в холандски клубни академии.