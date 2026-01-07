Серена Уилямс загуби при завръщането си на "Уимбълдън"

Серена Уилямс изигра първия си мач поединично от 4 години и го загуби.

Бившата №1 в световната ранглиста по тенис получи покана за участие на "Уимбълдън" и въпреки очевидното си желание да бъде равностойна отстъпи 3:6, 7:6 (8:6), 3:6 на по-младата с 24 г. и 6 месеца Мая Джойнт (Авл). 44-годишната американка е носителка на 23 индивидуални титли от "Големият шлем", 7 от които точно на турнира в Лондон.

Последният двубой на сингъл за Уилямс бе на US Open през 2022 г. Тя се завърна със срещи на двойки по-рано през този сезон, а на "Уимбълдън" ще участва с по-голямата си сестра Винъс.