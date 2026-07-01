Германия уволнява “доказалия се” Нагелсман, моли се на Юрген Клоп

От Германия вече не остана нищо. Дори и в дузпите.

Тази констатация на испанския вестник “Марка” пасва перфектно за надпис на некролога на бундестима като футболно страшилище. Такъв напълно оправдано може да бъде разлепен след позорното, но всъщност напълно оправдано отпадане от световното първенство. То дойде в 1/16-финалите след дузпи срещу третокласния, но много борбен и играещ със сърце за родината си тим на Парагвай.

На пресконференцията преди този мач селекционерът на бундестима Юлиан Нагелсман в отговор на въпрос за критиките към него отвърна, че няма на кого и за какво да се доказва. След провала 38-годишният специалист (най-младият на мондиала) отново наперено заяви, че той би продължил да води отбора, стига да е желан. Само че не е.

Фенове, специалисти и медии са единодушни, че Нагелсман трябва да бъде освободен въпреки договора си до 2028 г.

Защото той наистина обърка много неща, някои напук само да не се вслуша в чужд съвет. И защото не съумя от съвсем нелоши футболисти, някои от които с уникални технически умения, да направи отбор. А при липсата на лидери на терена това се оказа фатално. В състава тотално липсват германската борбеност и мощ. Просто такава е реколтата от модерни играчи. И тук само треньорът може да промени ситуацията.

Затова сега Германия ще се моли Юрген Клоп да не му даде сърце да откаже на закъсалата си във футболно отношение родина и да се откаже от добре платената си работа в “Ред Бул”, за да поеме бундестима.

С второто си изречение “Марка” отбелязва историческото първо отпадане на Германия след дузпи на световно.

То дойде при петото изпълнение на 11-метрови удари в елиминации на мондиал. Та и това не им остана. Германия вече не е футболна сила!