Български национал дебютира в Бундеслигата срещу „Байер"

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Абсолютният новак в германския елит „Елверсберг", за който играе българският национал Лукас Петков, ще дебютира в Бундеслигата вкъщи срещу шампиона от 2024 г. „Байер" (Леверкузен). Мачът ще се изиграе на 29 или 30 август.

Той ще се проведе на незавършения стадион на домакините, тъй като нова трибуна за 5000 души ще бъде готова едва през втората половина на сезона, а съблекалните в момента са в контейнери.

„Елферсберг" е най-малкият клуб в историята на Бундеслигата. Той е част от община с население от едва 13 000 души.

Петков игра много силно, особено през пролетта) и помогна с общо 13 гола и 8 асистенции за огромния успех.

Официалната пълна програма на Бундеслигата все още не е обявена изцяло.