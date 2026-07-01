Германия беше 17 от 18 при дузпи на световно, а срещу Парагвай изпусна 3

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Провалът на Германия срещу Парагвай в 1/16-финалите на световното означаваше и край на една серия - бундестимът не бе губил при предишните 4 изпълнения на дузпи.

През 1982 г. в полуфиналите с 5:4 бе победена Франция. 4 г. по-късно последва 4:1 над домакина Мексико. През 1990-а отново в полуфиналите дойде 4:3 срещу Англия. Преди 20 г. у дома с 4:2 бе преодоляна Аржентина в 1/4-финалите. При тези 4 случая немците изпълниха 18 дузпи. Изпусна само Ули Щилике през 1982-а.

Срещу Парагвай не вкараха Кай Хаверц, Ник Волтемаде и Йонатан Та.