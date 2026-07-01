Ламин Ямал: Вярвам, че ще съм световен шампион!

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Когато отивам на турнир, съм убеден, че ще го спечеля. Затова вярвам, че ще спечеля световното първенство.

Това заяви испанският вундеркинд Ламин Ямал в интервю за радио COPE. Европейските шампиони срещат Австрия в 1/16-финалите в четвъртък от 22 ч.

„Вярно е, че можем да се подобрим. Ние сме много по-добри от това, което показваме в момента", смята Ямал. Според него обаче не става въпрос единствено за красива игра: „Кое е по-добре: да играеш като Нидерландия и да си си у дома, или да си щастлив като Парагвай?"

Нидерландия отпадна от турнира срещу Мароко, докато Парагвай изхвърли Германия с окопна тактика.

Ямал, който ще навърши 19 години по време на турнира (13 юли, ако испанците са още в него), не се страхува от силно играещите французи.

„Франция не е по-добра от нас, не. Франция е в добра форма, има добри играчи. Но не мисля, че има истински фаворит на това световно", заяви крилото на "Барселона".

Испания може да се срещне с „петлите" едва на полуфиналите.