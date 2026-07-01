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Ламин Ямал: Вярвам, че ще съм световен шампион!

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Ламин Ямал

Когато отивам на турнир, съм убеден, че ще го спечеля. Затова вярвам, че ще спечеля световното първенство.

Това заяви испанският вундеркинд Ламин Ямал в интервю за радио COPE. Европейските шампиони срещат Австрия в 1/16-финалите в четвъртък от 22 ч.

„Вярно е, че можем да се подобрим. Ние сме много по-добри от това, което показваме в момента", смята Ямал. Според него обаче не става въпрос единствено за красива игра: „Кое е по-добре: да играеш като Нидерландия и да си си у дома, или да си щастлив като Парагвай?"

Нидерландия отпадна от турнира срещу Мароко, докато Парагвай изхвърли Германия с окопна тактика.

Ямал, който ще навърши 19 години по време на турнира (13 юли, ако испанците са още в него), не се страхува от силно играещите французи.

„Франция не е по-добра от нас, не. Франция е в добра форма, има добри играчи. Но не мисля, че има истински фаворит на това световно", заяви крилото на "Барселона".

Испания може да се срещне с „петлите" едва на полуфиналите.

Ламин Ямал

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