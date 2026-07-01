Рекорд с 45 349 бири на Англия - Хърватия

45 349 бири. Не просто няколко, не хиляди. Точно четиридесет и пет хиляди триста четиридесет и девет бири, преброени една по една в бар „Тексас Лайв!" (Texas Live) в Арлингтън, са били преброени докато Англия побеждаваше Хърватия с 4:2 на световното първенство.

Барът се намира на едва 550 метра от стадион „Ей Ти енд Ти" (Estadio AT&T), а високите температури в Тексас на 18 юни свършиха останалото за рекорда английските и хърватските фенове потърсиха убежище там преди мача и не спряха да поръчват халба след халба.