Мексиканците срещу Еквадор в последен или предпоследен мач на "Ацтека", дъжд бави началото (съставите)

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Единият от домакините на световното първненство по футбол - Мексико, приема Еквадор на легендарния стадион "Ацтека" в сряда рано сутринта българско време.

Началото на двубоя, който трябваше да започне в 4 часа, се отлага заради лошото време.

Наследниците на ацтеките решават дали това ще им е последният или предпоследният мач на арената, единствена приемала три мача на откриване на мондиал.

Ако победят Еквадор, мексиканците ще играят пак на "Ацтека" срещу победителя от 1/16-финала Англия - ДР Конго, който се играе на следващия ден. Евентуалният 1/4-финал в този поток ще е срещу победителя от Бразилия - Норвегия на 11 юли в Маями.

Ето съставите.

Мексико: Ранхел, Санчес, Васкес, Монтес, Гаярдо, Лира, Ромо, Мора, Киньонес, Алварадо, Хименес.

Еквадор: Галиндес, Инкапие, Пачо, Ордонес, Франко, Кайседо, Вите, Ангуло, Йебоа, Валенсия, Плата.