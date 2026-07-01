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Килиан Мбапе влезе в историята на световните първенства. Лидерът на френския тим вече е едноличен лидер по брой отбелязани голове в мачове на директна елиминация на мондиали.

С двете попадения, които отбеляза във вратата на Швеция при победата на Франция с 3:0 на 1/16-финалите, играчът на "Реал" вече има 10 гола в девет срещи след груповата фаза.

Мбапе има общо 18 гола на световни първенства, като изостава единствено от Лионел Меси във вечната класация на ФИФА. Аржентинецът е с 19 гола, но едва шест от тях са в мачове от елиминациите.

Преди двубоя с Швеция Мбапе делеше първото място за най-много голове в елиминационни мачове заедно с бразилците Леонидас и Роналдо с по осем.