ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китайската комунистическа партия тръгва по нов път

Времето София 21° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23143589 www.24chasa.bg

Мбапе влезе в историята на световните

2232
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
СНИМКА: РОЙТЕРС

Килиан Мбапе влезе в историята на световните първенства. Лидерът на френския тим вече е едноличен лидер по брой отбелязани голове в мачове на директна елиминация на мондиали.

С двете попадения, които отбеляза във вратата на Швеция при победата на Франция с 3:0 на 1/16-финалите, играчът на "Реал" вече има 10 гола в девет срещи след груповата фаза.

Мбапе има общо 18 гола на световни първенства, като изостава единствено от Лионел Меси във вечната класация на ФИФА. Аржентинецът е с 19 гола, но едва шест от тях са в мачове от елиминациите.

Преди двубоя с Швеция Мбапе делеше първото място за най-много голове в елиминационни мачове заедно с бразилците Леонидас и Роналдо с по осем.

СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Мондиал 2026

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики дава газ. Шест часа. За Бургас (Видео)