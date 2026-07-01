Мбапе: Меси ще вкарва още голове на световното, не съм фокусиран върху това

Убеден, че Лео ще вкара още голове, така че не се фокусирам твърде много върху това.

Това каза звездата на Франция Килиан Мбапе. Асът на "петлите" се превърна в играча с най-много попадения в историята на елиминациите на мондиали -1 0. Мбапе има и 18 попадения на световни, само с едно по-малко от Лео Меси, който е лидер в тази класация.

"Целта е да стигнем колкото е възможно по-далеч - до финала на 19 юли и да се върнем тук. Опитваме се да спечелим - правим го стъпка по стъпка. Разбира се, колкото повече голове вкараш, толкова по-високо се изкачваш в класацията - не казвам на никого нищо ново", каза Килиан.

На 1/8-финалите родината му ще срещне Парагвай.