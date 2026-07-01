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Мбапе: Меси ще вкарва още голове на световното, не съм фокусиран върху това

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СНИМКА: РОЙТЕРС

Убеден, че Лео ще вкара още голове, така че не се фокусирам твърде много върху това.

Това каза звездата на Франция Килиан Мбапе. Асът на "петлите" се превърна в играча с най-много попадения в историята на елиминациите на мондиали -1 0. Мбапе има и 18 попадения на световни, само с едно по-малко от Лео Меси, който е лидер в тази класация.

"Целта е да стигнем колкото е възможно по-далеч - до финала на 19 юли и да се върнем тук. Опитваме се да спечелим - правим го стъпка по стъпка. Разбира се, колкото повече голове вкараш, толкова по-високо се изкачваш в класацията - не казвам на никого нищо ново", каза Килиан.

На 1/8-финалите родината му ще срещне Парагвай.

СНИМКА: РОЙТЕРС

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