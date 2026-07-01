ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЛеБрон напуска "Лейкърс", но няма да се отказва

Времето София 25° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23143845 www.24chasa.bg

Еквадор с жалба до ФИФА заради феновете на Мексико

1724
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
СНИМКА: РОЙТЕРС

Еквадор подаде жалба във ФИФА, след като около 1000  мексикански запалянковци се събраха и вдигаха шум през нощта пред хотела на отбора в Мексико Сити в навечерието на мача между двата тима на 1/16-финалите на световното първенство.

Местната полицията впоследствие пристигна на мястото и разпръсна феновете.

От централата на южноамериканската страна се оплакаха, че това поведение е "далеч от принципите за феърплей, равенство и единство, което световното първенство по футбол трябва да представя", като поискаха "да бъдат взети необходимите мерки за опазване на спокойствието и сигурността на играчите, треньорите и феновете".

"Вярваме, че подобни неспортсменски действия няма да помрачат футболния празник, който обединява два братски народа. Уважението, честното съревнование и феърплей - това са принципи, които имат голямо значение за световното първенство - те трябва да продължат да се спазват", се казва още в жалбата, цитирана от БТА.

Мексико елиминира Еквадор тази сутрин след успех с 2:0.

СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Мондиал 2026

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание