ЛеБрон напуска "Лейкърс", но няма да се отказва

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След 8 г. в "Лейкърс" ЛеБрон Джеймс си тръгва!

Кралят обяви сам новината.

Но призна, че няма да се отказва от баскетбола. А напротив - ще има нов тим. Кой ще е той, обаче засега остава тайна за медиите.

"Наистина беше чест да нося цветовете на "Лейкърс", докато опитвах да продължа величието и наследството, които са дошли преди мен! Надявам се да съм накарал няколко души да се гордеят по време на престоя си", каза 41-годишният ЛеБрон, който сучпи десетки рекорди с екипа на гранда от ЛА.

През 2020 г. Джеймс спечели титлата в НБА с "Лейкърс"