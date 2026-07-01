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https://www.24chasa.bg/sport/article/23144633 www.24chasa.bg

Тайсън Фюри уреди мач с полски ветеран

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Тайсън Фюри

Бившият световен шампион в тежка категория Тайсън Фюри ще се боксира срещу 46-годишния поляк Мариуш Вах на 24 юли в Патая (Тайланд). Двубоят е подготовка за дългоочаквания сблъсък срещу Антъни Джошуа.

Мачът на 37-годишния Фюри е ден преди двубоя на Джошуа с Кристиан Пренга в Джеда (Саудитска Арабия), а титлите в тежка категория са свободни, след като Олександър Усик оваканти поясите си.

Мариуш Вах (39 победи, 13 поражения) е в лоша серия с 7 загуби от последните си 10 мача, включително от братовчеда на Тайсън - Хюи Фюри (2020 г.).

През 2012-а загуби битка за титлата в тежка категория срещу Владимир Кличко от Украйна.

За последно Фюри си боксира през април, когато победи руснака Арсланбек Махмудов.

Тайсън Фюри

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