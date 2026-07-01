Титуляр на Бразилия с травма, под въпрос е за Норвегия

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Бразилският халф Лукас Пакета е с мускулна контузия на лявото бедро и участието му в осминафинала на световното срещу Норвегия е сериозно застрашено. Двубоят ще се играе на 5 юли от 23,00 ч в Ню Джърси.

Пакета се контузи в края на първото полувреме при победата над Япония и беше заменен принудително от Ендрик.

Бразилската футболна федерация потвърди травмата след скенер и обяви, че играчът преминава интензивно лечение, но без да посочва точен срок за завръщането му в състава на Карло Анчелоти.

Халфът на Фламенго беше титуляр и в четирите мача на Бразилия досега, като записа една асистенция в групите срещу Хаити.