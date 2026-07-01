Аржентинският треньор се сбогува с националния на Еквадор след отпадането от световното

Себастиан Бекасесе потвърди раздялата си с националния отбор на Еквадор след отпадането на южноамериканците от Световното първенство.

„Днес е време да се сбогувам с едно прекрасно семейство", заяви 45-годишният специалист след загубата с 0:2 от съдомакина Мексико на 1/16-финалите. Дори изненадващата победа с 2:1 срещу Германия в последния мач от груповата фаза не помогна на аржентинеца да запази поста си.

Договорът на Бекасесе изтичаше след края на световното първенство и, както се очакваше, няма да бъде подновен. „Не успяхме да постигнем целта си - а именно да изиграем най-доброто Световно първенство в историята на Еквадор", сподели той.

Според информациите в последно време е имало недоволство срещу Бекасесе в отбора. При отпадането от Мексико защитникът Пиеро Инкапие отказа да стисне ръката на треньора, след като получи червен картон.

Бекасесе пое Еквадор през август 2024 г. Отборът му си осигури второто място в квалификациите за мондиала, изпреварвайки Уругвай, Колумбия и Бразилия, благодарение на серия от 11 поредни мача без загуба. Акцентът на този етап бе победата с 1:0 в последния кръг срещу действащия световен шампион Аржентина - родината на Бекасесе.

Еквадор започна световното първенство с поражение с 0:1 от Кот д'Ивоар и равенство 0:0 срещу Кюрасао, преди победата над Германия все пак да му осигури класиране за 1/16-финалите.