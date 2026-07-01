Григор Димитров №5 по участия в “Големият шлем”

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На 35 години Григор Димитров определено е сред ветераните в професионалния тенис. Бившият №3 в света е и сред състезателите с най-много участия в турнирите от “Големият шлем”.

Заради скъсания гръден мускул на “Уимбълдън” миналата година и последвалата операция Димитров пропусна US Open и прекъсна серията си от 58 поредни игри в четирите най-важни турнира.

С общо 61 “Шлема” Григор е пети сред участниците на “Уимбълдън”. Води Новак Джокович (83), следван от Стан Вавринка (77), Марин Чилич (65) и Адриан Манарино (64).