Мексико е 3-ят отбор с 4 "сухи" мрежи поред на световно, на предишните 2 това не донесе титла

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Мексико победи Еквадор с 2:0 в мач от 1/16-финалите на световното първенство и по този начин един от домакините му записа 4 победи в 4 мача на турнира без да допусне нито един гол.

В груповата фаза отборът победи РЮА (2:0), Република Корея (1:0) и Чехия (3:0). Всички тези срещи се проведоха в Мексико.

По-рано в историята на световните първенства само 2 отбора бяха стартирали с 4 поредни победи на 0. Това са Бразилия през 1986 г. и Италия през 1990 г.

Нито един от тях не успя да спечели съответния шампионат. Бразилците отпаднаха на 1/4-финалите след загуба от Франция с дузпи. Италия продължава серията си от победи без допуснат гол от старта на домашното световно първенство до 5 мача, но на 1/2-финалите губи от Аржентина след 1:1 и изпълнение на дузпи.

На 1/8-финалите Мексико ще се изправи срещу победителя от мача между Англия и ДР Конго.