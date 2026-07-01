Димитър Кисимов отпадна от подгряващия турнир преди "Уимбълдън"

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Димитър Кисимов приключи участието си на турнира на трева от категория J300 в Роухямптън (Великобритания). Мачовете са подгряващи преди началото на юношеския турнир на „Уимбълдън".

Поставеният под №8 българин загуби на осминафиналите на сингъл 5:7, 6:7 (4:7) от деветия поставен Яник Алварес (Пуерто Рико).

На двойки Кисимов и Конър Дойг (Република Южна Африка), с когото по-рано през сезона спечели титлата в откритото на Австралия, отстъпиха на осминафиналите 6:7 (1:7), 5:7 на четвъртите поставени Джейми Макензи и Винсент Райзах (Гер).