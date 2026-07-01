Димитър Илиев: Футболът ми даде много повече от голове, победи и трофеи

В интервю за "24 часа" Илиев загатна, че след приключването на кариерата си, обмисля да се занимава с финансово консултиране на футболисти

Двукратният футболист №1 на България Димитър Илиев прекрати футболната си кариера и това обявиха от клуба на "Локомотив" (Пд) снощи.

Малко по-късно Митко Илиев благодари на всички треньори, съотборници, лекари и фенове, които са били до него през цялата му кариера.

"Футболът беше моят живот. Научи ме да мечтая, да падам, да ставам, да вярвам и никога да не се отказвам. Даде ми много повече от победи, голове и трофеи - даде ми приятелства за цял живот, незабравими моменти и привилегията да изживея мечтата на едно момче", написа той във Фейсбук.

Ето и цялото му съобщение:

Благодаря на семейството ми. Вие понесохте всяка жертва, всяко отсъствие и всяка емоция заедно с мен.



И най-вече - благодаря на феновете. На всички, които бяхте до мен през годините. На тези, които скандираха името ми, и на тези, които ме караха да ставам по-силен в трудните моменти.

Вашата любов не се измерва с резултати и никога няма да бъде забравена.



Да бъда капитан на Локомотив Пловдив беше чест, която ще нося в сърцето си до края на живота си. Този клуб не беше просто отбор за мен. Той беше дом.

Не казвам сбогом на футбола. Казвам сбогом само на живота си като футболист.



Защото има неща, които никога не свършват. Любовта към играта. Любовта към Локомотив. И уважението към всички, с които споделих този път.



Благодаря за всяка минута! До нови срещи!"

Димитър Илиев прекара най-голяма част от кариерата си в "Локомотив". Дълги години той бе капитан на отбора. На 37-годишна възраст футболистът спечели наградата за най-добър играч у нас, за 2019 и 2020 г. Юноша е на "Локомотив", а за националния тим има 13 мача и 3 гола.

В интервю за "24 часа" Митко Илиев каза, че най-незабравимият момент в кариерата му е финалът за Купата на България през 2019 г. срещу "Ботев". Тогава той загатна, че обмисля, след като приключи футболната си кариера, да консултира футболисти как да разпределят финансите си и да инвестират. "Искам да остана свързан с футбола, но не непременно на терена като треньор", заяви той.