Някои спортни събития са повече от състезание. Те се превръщат в традиция, която събира поколения участници, любители на планината и хора, готови да изпитат границите на собствената си издръжливост. Такова е и „Витоша 100“, едно от най-емблематичните спортни предизвикателства в България.

Тазгодишното издание на състезанието събра рекордните 3440 участници и се превърна в най-мащабното досега. На старта застанаха професионални атлети, ултрамаратонци, колоездачи и любители на движението в планината, обединени от едно от най-предизвикателните трасета у нас.

Сред най-силните моменти в тазгодишното издание беше представянето на Мария Николова, която триумфира при жените за осми път. Тя завърши с време 8:48:14 часа и подобри собствения си рекорд с над осем минути.

Рекордното постижение беше отличено със специалната награда на Amusnet, част от инициативата на компанията за подкрепа на спорта и високите спортни резултати. За тазгодишното издание на „Витоша 100“ Amusnet осигури специален награден фонд за подобряване на рекордите в дисциплината бягане и спортно ходене.

Общият фонд беше 10 000 евро - по 5 000 евро в категориите мъже и жени при подобряване на настоящите рекорди на трасето. Компанията осигури и допълнителни парични награди за победителите в различните категории.

Целта на инициативата е да насърчи елитните атлети, да даде по-голяма видимост на високите спортни постижения и да подкрепи развитието на по-конкурентна среда в българското ултрабягане.

„Вече повече от четири десетилетия „Витоша 100“ събира хора, които вярват, че най-голямото състезание е със самите себе си. За нас е много ценно, когато партньори като Amusnet припознават тази философия и застават зад кауза, която насърчава активния начин на живот, постоянството и стремежа към нови върхове“, обясни Анна Пенчева, организатор на „Витоша 100“.

При мъжете победата спечели Пламен Пенов с време 8:02:50 часа, с което прекъсна петгодишната доминация на Христо Цветков. При жените новият рекорд на Мария Николова даде силен старт на наградния механизъм, чрез който Amusnet ще продължи да подкрепя върховите постижения в спорта.

Подкрепата за „Витоша 100“ е част от по-широката посока на Amusnet да инвестира в спорта, активния начин на живот и общности, изградени около постоянство, дисциплина и стремеж към развитие. Компанията развива и други спортни инициативи, сред които е Amusnet Charity Run, организирано за втора поредна година в подкрепа на Българската паралимпийска федерация.

„Подкрепата за „Витоша 100“ е естествено продължение на дългосрочната политика на Amusnet да инвестира в спорта, активния начин на живот и общностите, които споделят ценности като постоянство, дисциплина и стремеж към развитие. Компанията последователно развива подобни инициативи, сред които е и Amusnet Charity Run“, обясни Константин Иванов, директор инженеринг в Amusnet и инициатор на спортните инициативи.

Спортните инициативи са част и от юбилейната година на Amusnet, която преминава под мотото Winning Together като чрез тях компанията подкрепя не само събития, а общности, които показват как волята, постоянството и споделената енергия могат да водят до по-високи постижения.