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https://www.24chasa.bg/sport/article/23146356 www.24chasa.bg

При титла на САЩ НАСА праща топка от световното на Луната

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Снимка: Ройтерс

НАСА вече изпрати официална топка от мондиала на Международната космическа станция, но планира още по-голям жест при евентуална титла на САЩ.

Ако американският национален отбор триумфира на домакинското световно първенство, агенцията ще изпрати друга топка чак на Луната.

Тя ще бъде доставена с роботизирана мисия, пренасяща оборудване за бъдещата лунна база. Ръководителят на лунната програма Карлос Гарсия-Галан потвърди, че теглото и обемът не са проблем, така че всичко е в ръцете на футболистите.

Въпреки домакинството си обаче, САЩ далеч не са сред фаворитите за титлата.

„Напред, САЩ, направете каквото трябва!", обяви Гарсия-Галан въпреки това.

Снимка: Ройтерс

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