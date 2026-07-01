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Бивш германски национал посочи 2 варианта за заместник на Нагелсман

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Матс Хумелс с приятелката си Никола Каванис Снимка: Ройтерс

След позорното отпадане на Германия на 1/16-финалите от Парагвай почти всички искат селекционерът да си ходи Юлиан Нагелсман.

Бившият национал Матс Хумелс препоръча 2 варианта за заместник - Пеп Гуардиола или Юрген Клоп.

Според Хумелс двамата са най-добрите треньори в последните две десетилетия и биха паснали навсякъде.

Той подчерта, че Гуардиола вече познава германския футбол от периода си в "Байерн" и говори езика, а Клоп притежава способността да обединява нацията и да кара играчите да работят здраво.

Въпреки дебатите за бъдещето му Нагелсман има договор до 2028 г. и вече изрази желание да остане на поста. При настръхването срещу него обаче почти сигурно ще бъде уволнен. И, естествено, ще прибере добро обезщетения за повече от калпаво свършена работа.

Матс Хумелс с приятелката си Никола Каванис Снимка: Ройтерс

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