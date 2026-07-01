Бивш германски национал посочи 2 варианта за заместник на Нагелсман

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След позорното отпадане на Германия на 1/16-финалите от Парагвай почти всички искат селекционерът да си ходи Юлиан Нагелсман.

Бившият национал Матс Хумелс препоръча 2 варианта за заместник - Пеп Гуардиола или Юрген Клоп.

Според Хумелс двамата са най-добрите треньори в последните две десетилетия и биха паснали навсякъде.

Той подчерта, че Гуардиола вече познава германския футбол от периода си в "Байерн" и говори езика, а Клоп притежава способността да обединява нацията и да кара играчите да работят здраво.

Въпреки дебатите за бъдещето му Нагелсман има договор до 2028 г. и вече изрази желание да остане на поста. При настръхването срещу него обаче почти сигурно ще бъде уволнен. И, естествено, ще прибере добро обезщетения за повече от калпаво свършена работа.