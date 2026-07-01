Ибрахимович: 3-ма от 5-имата най-добри в света играят в атаката на Франция

Шведската футболна звезда Златан Ибрахимович коментира така атакуващия потенциал на френския национален отбор:

„Трима от петимата най-добри футболисти в света играят в тяхната атака – Дембеле, Олисе и Мбапе. Другите двама са Ерлинг Холанд и Ламин Ямал, докато Меси е на съвсем различно ниво.

Но Франция разполага с трима от тях в предни позиции!

И не е лесно да се създаде работеща комбинация. Например, когато в ПСЖ бяха Мбапе, Меси и Неймар, това не беше 100% ефективно. Тези момчета обаче нямат его, което да ги кара да спорят кой е номер едно. Освен това те вършат работа и без топка, което е още по-важно, защото всички знаем какво могат да направят с нея.

Всеки един от тях може сам да реши мача. Това е плашещо."

От началото на световното Мбапе има 6 попадения и 2 асистенции, Дембеле е с 4 и 2, а Олисе записа 5 голови паса.