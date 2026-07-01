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Тони Кроос: Германия няма играч от световна класа и това трябва да се признае!

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Тони Кроос Снимка: instagram.com/toni.kr8s/

Последният играч от световна класа на Германия Тони Кроос обяви, че в бундестима сега няма нито един играч от световна класа.

Родината му отпадна на 1/16-финалите от мондиала след загуба от Парагвай (1:1, 3:4 след дузпи).

„В момента нямаме нито един играч от световна класа. Имаме играчи със световен потенциал, но това не означава, че те вече са от световна класа. Играчите от световна класа са тези, които решават мачовете от световното първенство. Нямаме нито един от тях, и това трябва да се признае", заяви Кроос.

Той приключи кариерата си след домакинското европейско преди 2 г. Благодарение на неговото присъствие отборът на треньора Юлиан Нагелсман стигна до 1/4-финал.

Кроос е световен шампион от 2014 г.

Тони Кроос Снимка: instagram.com/toni.kr8s/

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