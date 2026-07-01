Трима в Мексико загубиха живота си след празненствата за класирането на 1/8-финал

Трима души са загинали в Мексико Сити, след като фенове излязоха по улиците, за да отпразнуват класирането на националния отбор по футбол на страната за осминафиналите на световното.

Единият от домакините на турнира победи Еквадор с 2:0 на „Естадио Ацтека" и може да се изправи срещу Англия на същия стадион в неделя, ако селекцията на Томас Тухел победи ДР Конго.

От секретариата по обществено здравеопазване в Мексико Сити потвърдиха, че 44-годишен мъж, 19-годишна жена и 48-годишна жена са починали от задушаване, всички близо до Пасео де ла Реформа в центъра на града.

Кметът на Мексико Сити Клара Бругада написа в своя профил в социалната платформа X акаунт: „Екипите за спешна помощ на Мексико Сити незабавно се отзоваха на сигнала за трима души в безсъзнание на различни места близо до Пасео де ла Реформа. Всички медицински протоколи за реагиране бяха активирани. За съжаление, обаче, те загубиха живота си. В контакт сме със семействата, за да им осигурим цялата необходима подкрепа. Изпращам сърдечна прегръдка и най-искрените си съболезнования на техните близки. Повтаряме призива си винаги да празнуваме с отговорност, грижа и съпричастност", написа той, цитиран от БТА