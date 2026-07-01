ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Световното приключи за испанец

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23147229 www.24chasa.bg

Лиа Каратанчева победи италианка в Амстелвеен

532
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Лиа Каратанчева

Лиа Каратанчева достигна до третия кръг на сингъл на турнир по тенис на клей в Амстелвеен (Нидерландия) с награден фонд 30 хиляди долара.

22-годишната състезателка се справи с поставената под номер 9 Витория Паганети (Италия) с 6:1, 7:5 за 1 час и 29 минути игра.

След силен първи сет с три пробива за Каратанчева, във втория тя първоначално поведе с 3:1, преди италианката да обърне до 5:3. С три последователни гейма, включително два пробива, българката успя да се съвземе и спечели двубоя.

Така в следващия кръг Лиа Каратанчева очаква победителката от мача между шестата поставена Мартина Колменя (Италия) и Нели Валберг (Швеция).

Лиа Каратанчева

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики дава газ. Шест часа. За Бургас (Видео)