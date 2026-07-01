Лиа Каратанчева победи италианка в Амстелвеен

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Лиа Каратанчева достигна до третия кръг на сингъл на турнир по тенис на клей в Амстелвеен (Нидерландия) с награден фонд 30 хиляди долара.

22-годишната състезателка се справи с поставената под номер 9 Витория Паганети (Италия) с 6:1, 7:5 за 1 час и 29 минути игра.

След силен първи сет с три пробива за Каратанчева, във втория тя първоначално поведе с 3:1, преди италианката да обърне до 5:3. С три последователни гейма, включително два пробива, българката успя да се съвземе и спечели двубоя.

Така в следващия кръг Лиа Каратанчева очаква победителката от мача между шестата поставена Мартина Колменя (Италия) и Нели Валберг (Швеция).