Бивш шеф на сръбския футбол кроял план за екзекуция на Неманя Видич

"Затваряй си устата или заминаваш на гробищата!

Така гласи една от смъртните заплахи срещу легендата на "Манчестър Юнайтед" и сръбския спорт Неманя Видич, отправена от експрезидента на местната футболна федерация (ФСС) Славиша Кокеза.

Бившият бос на най-популярната игра в западната ни съседка взема на мушка железния защитник на английския колос в края на ноември 2020 г. 39-годишният тогава Видич публикува открито писмо до медиите, в което съсипва от критики сръбския футбол и ръководството на федерацията. Поводът е провалът на националните в квалификациите за ЕВРО 2020 и поредното отсъствие на отбора от голям футболен форум. Репутацията на бизнесмена Кокеза, който ръководи ФСС от май 2016 г., е съсипана, а постът му се клати сериозно.

"Ръководители, агенти и хора със съмнителна репутация печелят за сметка на самия спорт", твърди великият шампион, който с "Ман Юнайтед" печели 5 титли на Англия в периода 2006-2014 г. Думите на Видич отекват мощно и са топтема на медиите в Белград. Смелата му позиция и заставането с името и лицето си зад нея, окуражават и други бивши национали, които застават зад него и публично го подкрепят.

В част от съобщенията се твърди, че към Видич са били отправяни предупреждения като „да стои далеч от Федерацията или ще се озове в канал" и че ако продължи да се намесва, „ще отиде на гробището".

Роденият през 1977 г. Кокеза е протеже и доверено лице на авторитарния сръбски президент Александър Вучич. Преди да поеме кормилото на футбола в Сърбия, той е високопоставена фигура в управялващата в Белград Прогресивна партия. Въпреки това Славиша е наясно, че ако срещу него се изправи футболна и морална грамада като Неманя Видич за поста президент на футболната федерация, няма шанс да спечели. Знае и че не може да действа по официални канали за да го спре. И за целта избира да се довери на закоравели престъпници, които да уплашат до смърт евентуалния си противник за апетитната функция.

В други разговори Кокеза е помолил свой контакт, наричан „кръстник", да открие хора в Милано, където Видич е живеел по това време, за да бъде сплашен. В отговор се твърди, че са били намесени „сериозни хора", а по-късно се споменава и поставяне на тракер на автомобила му.

„Трябва да му дадем пари, ако е възможно, за да го заплашим физически, да го уплашим...", се казва в едно от съобщенията, приписвани на Кокеза. „Натиснете го да се уплаши и да спре да говори глупости. Никога повече не се намесвайте в делата на Алианса.", гласи друго съобщение.

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