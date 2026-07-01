Световното приключи за испанец

Испания ще трябва да се справя без 25-кратния национал Йереми Пино до края на световното първенство. 23-годишният футболист претърпя контузия на рамото в последния мач от груповата фаза срещу Уругвай. В резултат на това крилото на "Кристъл Палас" ще бъде извън игра поне три седмици, съобщава „Сън".

„Той има контузия, която може да го накара да пропусне остатъка от мондиала", опасяваше се селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте още след края на мача. Противно на първоначалните подозрения за счупена ключица, английският таблоид сега съобщава за изкълчване.

Пино има две участия на световното първенство. Срещу Уругвай дясното крило влезе като резерва в 66-ата минута и се контузи нещастно в заключителната фаза на мача. Поради вече изчерпания лимит от смени, той не можа да бъде заменен въпреки болките.