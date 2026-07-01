Легендата Тиери Анри: Олисе е най-важният играч на Франция

Майкъл Олисе е най-важният играч на Франция.

Мнението е на легендата Тиери Анри.

Олисе, играч на "Байер" (М), може и да няма гол на мондиала, но вече има 5 асистенции на турнира. И така е само пас от рекорда на Пеле, който през 1970 г. за най-много на световно.

"Това, което прави без топка, няма аналог. По принцип хората се фокусират върху това, което прави играчът, когато топката е в краката му, а често, когато си много техничен, пренебрегваш играта в защита. При него не е така, той има изключителна интелигентност за играта. Майкъл е феномен. Неговата визия за играта е уникална, много по-различна от тази на другите. Ако нещата не се случват така, както стой желае, понякога може да се изключи от мача. Той действа с такава прецизност и скорост, че ако не сте на същите вълни, може да се ядоса", каза Анри.