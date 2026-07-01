ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Световното приключи за испанец

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23147680 www.24chasa.bg

Легендата Тиери Анри: Олисе е най-важният играч на Франция

360
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
СНИМКА: РОЙТЕРС

Майкъл Олисе е най-важният играч на Франция.

Мнението е на легендата Тиери Анри.

Олисе, играч на "Байер" (М), може и да няма гол на мондиала, но вече има 5 асистенции на турнира. И така е само пас от рекорда на Пеле, който през 1970 г. за най-много на световно.

"Това, което прави без топка, няма аналог. По принцип хората се фокусират върху това, което прави играчът, когато топката е в краката му, а често, когато си много техничен, пренебрегваш играта в защита. При него не е така, той има изключителна интелигентност за играта. Майкъл е феномен. Неговата визия за играта е уникална, много по-различна от тази на другите. Ако нещата не се случват така, както стой желае, понякога може да се изключи от мача. Той действа с такава прецизност и скорост, че ако не сте на същите вълни, може да се ядоса", каза Анри.

СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Мондиал 2026

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики дава газ. Шест часа. За Бургас (Видео)