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https://www.24chasa.bg/sport/article/23147876 www.24chasa.bg

Националите по тенис до 14 г. се класираха за световното в Чехия

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Снимка: БФТенис

Националният отбор на България по тенис за юноши до 14 години постигна впечатляваща победа с 2:0 над Румъния и си осигури участие на световното първенство след отличното си представяне на финалите на европейската отборна лятна купа във Валенсия (Испания). С успеха българските национали завършиха на престижното пето място в Европа - класиране, което им донесе последната квота за световните финали.

Световното първенство ще се проведе от 3 до 8 август в Простейов (Чехия), където България ще бъде сред най-добрите отбори в света до 14 години.

В първия мач на сингъл Александър Борисов направи обрат и победи с 3:6, 6:1, 6:3, а след това Бруно Дженев осигури успеха на нашите с успех със 7:5, 4:6, 6:2.

България е в състав Бруно Дженев (ТК „Макс Про 2020", Пловдив), Александър Борисов (ТК „Макс Про 2020", Пловдив) и Емил Алексиев (ТК „Виа Тенис Стар", София), с капитан Христо Валеов.

Снимка: БФТенис
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