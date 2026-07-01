Мексиканец само на 20 дни от рекорд на Пеле

Гилберто Мора остана само на 20 дни от рекорда на Краля на футбола Пеле. Той бе титуляр за победата на Мексико с 2:0 над Бразилия на 17 години и 259 дни. Пеле през 1959 г. в Швеция бе на 17 години и 239 дни.

Наставникът на Еквадор Себастиан Бекасесе стана шестият треньор, който си тръгва след загуба на световното първенство. Аржентинецът се оттегли от поста, като публикува извинения за играта на своя отбор. Преди това без селекционери останаха Нидерландия, Корея, Шотландия, Чехия и Тунис и това е само до момента.

Бекасесе стана един от любимците на феновете след бурната радост след победата над Германия, когато излетя на трибуните, за да целува съпругата си.

Аржентинецът изрази истинското си съжаление, че срещу Мексико играчите му не са успели да покажат и половината от играта си с немците, за да затруднят по някакъв начин домакините.

Двубоят бе вторият на световното, чието начало бе забавено заради гръмотевична буря с един час, както и вторият, в който влезе в употреба новото правило, което носи името на нападателя на Бразилия Винисиус.

Инкапие от Еквадор си прикри устата в спор със съперник, реферът Славко Винчич бе привикан от ВАР и веднага го изгони. Първата жертва на новото правило бе Алмирон от Парагвай.

С победата Мексико най-накрая счупи проклятието “България” с първата победа в елиминации от 1986 г. Последната жертва на мексиканците бе точно националният ни отбор, който падна с 0:2 на “Ацтека”.

В 1/8-финала съдомакините на световното ще имат за съперник най-вероятно Англия, което е доста по-труден двубой от този с Еквадор.

Мексиканците обаче в четвърти пореден двубой нямат допуснат гол, което си е сериозно постижение и рядко срещано на световно първенство.

