Нойер: Не съжалявам за решението да се върна в националния отбор на Германия

Ранното ни отпадане от световното първенство е невероятно отрезвяващо. Не успяхме да отговорим на очакванията и трябваше да стигнем много по-далеч в този турнир. Този край дълбоко боли. Взех съзнателно решение да играя отново за Германия. От една страна, защото носенето на фланелката на националния отбор винаги ме е изпълвало с огромна гордост. От друга страна, на 40 години, с четири световни първенства зад гърба си, исках да подкрепям младите играчи колкото е възможно повече както на терена, така и извън него и да помогна на германския футбол.

Въпреки това горчиво отпадане, не съжалявам за решението си нито за секунда. Разочарованието ми е неописуемо, но преди всичко оставам дълбоко благодарен.

Благодаря ви за подкрепата през годините и по време на този турнир.

Това написа в социалната мрежа Мануел Нойер, вратарят на Германия. Бундестимът претърпя поредния си провал на световните първенства и отпадна още на 1/16-финалите от Парагвай след дузпи.

Иначе Нойер, който стана германецът с най-много мачове на мондиали, се завърне в националния тим, въпреки че се бе отказал. След световното обаче той отново обяви, че прекратява кариерата си в представителния отбор на страната си.