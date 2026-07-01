Серена Уилямс с контузия в дясното коляно след завръщането си на "Уимбълдън"

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Участието на тенис звездата Серена Уилямс на двойки (заедно със сестра ѝ Винъс) на „Уимбълдън" е под въпрос заради контузия в дясното коляно.

При завръщането си на сингъл след 4-годишно отсъствие, 44-годишната американка загуби от австралийката Мая Джойнт с 3:6, 7:6(6), 3:6. По време на двубоя нямаше видими признаци за травма, но впоследствие 23-кратната шампионка от Шлема пропусна задължителната пресконференция.

Нейният агент Джил Смолър обясни, че Серина е получила контузията дясното коляно в края на първия сет и е била освободена от медийни изяви по медицински причини. В момента тя прави всичко възможно, за да се възстанови за мача на двойки. Сестрите Уилямс участват в турнира с „уайлд кард".

Това е първият им съвместен дует на „Уимбълдън" от десет години насам, когато спечелиха шестата си титла.