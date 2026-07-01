"Лудогорец" най-после се раздели с Хьогмо

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"Лудогорец" и старши треньорът Пер-Матиас Хьогмо се разделиха по взаимно съгласие.

Норвежкият специалист пое "орлите" на 21 ноември 2025 година и води отбора в 30 официални мача. Под негово ръководство "Лудогорец" записа 16 победи, 6 равенства и 8 загуби. Отборът се класира за елиминационната фаза на Лига Европа след солидно представяне в основната фаза на турнира, включващо престижни победи над "Селта" и "Ница. Хьогмо спечели суперкупата на България , но с него лудогорци за първи път стигнаха до бронзовите медали след 14 поредни титли.

След това норвежецът излезе в дълъг отпуск "по лични причини" и пропусна последните кръгове в първенството.

"Пожелавам на клуба и на всички фенове много успехи, и всичко най-добро занапред", сподели Пер-Матиас Хьогмо, цитиран от клубния сайт на "Лудогорец".

В момента отборът е на лагер в Банско, където провежда интензивни тренировки под ръководството на Микаел Старе, който бе помощник на Хьогмо.