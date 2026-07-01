Арне Слот е фаворитът за треньор на Нидерландия

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Уволненият от “Ливърпул” Арне Слот е топфаворитът да поеме националния отбор на Нидерландия след оставката на Роналд Куман.

Слот стана шампион на Англия, но след провала миналия сезон бе уволнен. Той щял да бъде поласкан, ако бъде поканен.

В битката е наставникът на шампиона ПСВ Петер Бос, който има и период в “Аякс”, но никога не е работил в национален отбор.

Рууд ван Нистелрой бе асистент на Роналд Куман и също има големи шансове, но му липсва сериозен опит. Той води временно “Манчестър Юнайтед”, след което за малко бе треньор на “Лестър” за постоянно, но взе, че отпадна от Висшата лига.

Наставник на младежкия тим пък е Михаел Райцигер. На 53 години той има вече сериозен опит.

Ерик тен Хаг също може да се върне към треньорството. През последните години се назначава бивш футболист, което означава, че и Робин ван Перси може да се появи на хоризонта.

И разбира се, за четвърти път може да бъде назначен Луис ван Гаал, който смени на поста Франк де Бур, Берт ван Марвейк и Франк Райкард.

