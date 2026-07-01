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Меси бягал най-малко на световното първенство

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Лионел Меси нагледно показва, че футболът наистина е за умни хора, а не само за тези, които тичат.

Асът на световния шампион Аржентина е пробягал най-малко от всички офанзивни играчи на световното. Средно за 90 мин геният от Росарио изминава 8,1 км.

И така заема последното 618-о място от всички офанзивни играчи, играли поне по 90 мин на мондиала.

Въпреки това обаче Лео има 6 гола на турнира и отбеляза във всички срещи досега за родината си. При успеха 2:0 над Австрия (с два негови гола) той стана и най-резултатният играч в историята на световни.

Съперник на Меси и компания в 1/16-финалите е сензацията Кабо Верде.

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