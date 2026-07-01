От този свят ли е Холанд? 25 гола в последните 13 мача за Норвегия

В 13 поредни мача Ерлинг Браут Холанд вкарва за родината си Норвегия. Във въпросните срещи асът на скандинавците се е разписал 25 пъти - постижение, което нито един друг активен футболист няма с националната фланелка. Именно Ерлинг донесе успеха на родината си 2:1 над Япония.

Капитанът на “викингите” Мартин Йодегор пък е едва третият играч от 1966 г. насам, който е асистирал за гол във всяко от първите си три участия на световното, след Игор Беланов за СССР през 1986 г. и Михаел Балак за Германия през 2002 г.

На 1/8-финал Норвегия ще срещне Бразилия. А изненадващо или не, статистиката е в полза на европейците - 2 победи и 2 равенства от 4 срещи. С подобно нещо друг тим не може да се похвали.