ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Владимир Кличко: През септември се връщам в София ...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23148482 www.24chasa.bg

От този свят ли е Холанд? 25 гола в последните 13 мача за Норвегия

1336
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
СНИМКА: РОЙТЕРС

В 13 поредни мача Ерлинг Браут Холанд вкарва за родината си Норвегия. Във въпросните срещи асът на скандинавците се е разписал 25 пъти - постижение, което нито един друг активен футболист няма с националната фланелка. Именно Ерлинг донесе успеха на родината си 2:1 над Япония.

Капитанът на “викингите” Мартин Йодегор пък е едва третият играч от 1966 г. насам, който е асистирал за гол във всяко от първите си три участия на световното, след Игор Беланов за СССР през 1986 г. и Михаел Балак за Германия през 2002 г.

На 1/8-финал Норвегия ще срещне Бразилия. А изненадващо или не, статистиката е в полза на европейците - 2 победи и 2 равенства от 4 срещи. С подобно нещо друг тим не може да се похвали.

СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Мондиал 2026

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики дава газ. Шест часа. За Бургас (Видео)