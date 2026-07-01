Мбапе обясни защо е тичал, за да прегърне Дешан

Нападателят на националния отбор на Франция Килиан Мбапе обясни жеста си в подкрепа на Дидие Дешан по време на мача срещу Швеция на 1/16-финалите на Световното първенство през 2026 г. (3:0).

След като откри резултата в 45-ата минута, капитанът на "петлите" изтича 50-60 м, за да отпразнува гола си с треньора на тима, чиято майка почина наскоро, и го прегърна.

„Това е ДНК-то на нашия отбор. Заедно сме в това нещо. Треньорът премина през трудни моменти, с каквито, за съжаление, на всеки ще му се наложи да се сблъска. Много е тежко. С нас той никога няма да бъде сам. Ще го подкрепяме", каза Мбапе.