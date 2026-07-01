Националките започнаха защитата на титлата с драматично 2:3 от Германия на европейското до 18 г.

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Женският национален отбор по волейбол до 18 години загуби изключително драматичен мач срещу Германия на старта на европейското първенство в Литва. Воденият от Атанас Петров тим направи изключително добри неща и показа сериозен потенциал да бъде наследник на поколението, вдигнало титлата преди 2 г.

В крайна сметка Германия ни победи с 3:2 (23:25, 25:15, 25:18, 30:32, 15:12). В почти всеки от геймовете буквално битката беше за една точка. Безспорната класика бе четвъртият. В него се виждахме лесни победители при 23:17. Тогава германките изравниха с шест поредни точки. И започна двубой като с невероятен заряд. Двата отбора си разменяха точки и лидерството. С голям характер нашите успяха да пратят мача в тайбрек.

Петата решителна част започна по-добре за съперника, но ние изравнихме – 5:5. С четири поредни точки дори докоснахме успеха - 10:8. Тогава обаче Германия ни отвърна със серия от пет и затвори двубоя.

Най-много точки от нашите направи Божидара Иванова - 16. След нея остана Катерина Попова с една по-малко.

Утре нашите ще се изправят срещу Нидерландия от 12,30 часа.