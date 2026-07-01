Англия срещу дебютанта в елиминации на световно ДР Конго (съставите)

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В Атланта родината на футбола Англия ще мери сили с абсолютния дебютант в елиминации на световно ДР Конго в 1/16-финалите на мондиал 2026.

Германският треньор на европейския тим Томас Тухел е направил 3 промени в сравнение с последния срещу Панама. Джед Спенс започва отдясно на отбраната в отсъствието на контузените Рийс Джеймс и Джаръл Куанса.

Деклан Райс се завръща в халфовата линия, а Нони Мадуеке е предпочетен по десния фланг на нападението пред Букайо Сака. Маркъс Рашфорд запазва мястото си на лявото крило от другата страна на капитана Хари Кейн.

Англия спечели групата с Хърватия (4:2), Гана (0:0) и Панама (2:0).

ДР Конго завърши на трето място след Колумбия и Португалия. От победителя падна 0:1, изненада с 1:1 Роналдо и компания и би 3:1 Узбекистан.

Титулярни състави:

Англия: Джордан Пикфорд - Джед Спенс, Езри Конса, Марк Гехи, Нико О'Райли (3) - Елиот Андерсън, Джуд Белингам, Деклан Райс - Нони Мадуеке, Хари Кейн, Маркъс Рашфорд.

ДР Конго: Лионел Мпаси - Шансел Мбемба, Аксел Туанзебе, Ноа Садики - Аарън Уан-Бисака, Нгала'ел Мукау, Самюел Мутусами, Натанаел Мбуку, Артур Масуаку - Йоан Уиса, Брайън Сипенга.