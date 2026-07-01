Григор Димитров: Аз водещ на "Евровизия"? Защо не?

Григор Димитров е готов за нова роля.

След победата на Дара на “Евровизия” домакин на конкурса за песни догодина ще бъде България и като вариант за водещ се споменава нашият тенисист №1 в историята.

Самият Димитров говори по темата в Лондон с американския журналист Бен Ротенбърг.

“Страхотно бе да победим. Много съм щастлив за Дара. Когато гледах нейното изпълнение, си помислих, че може да победи. Така следващото издание ще бъде в България. Вече има разговори по въпроса за водещ, но индиректни - никой не ме е питал лично, затова не искам да казвам нищо повече. Но си признавам, че ще е страхотно да съм на сцената и да говоря. Но ще имам нужда от някой до мен да ми помага. Смятам, че бих могъл да се справя, но все пак нещата зависят от датите и моята програма”, казва Григор.

Той дори иска от журналиста (бивш тенис кореспондент на “Ню Йорк таймс”) да му направи примерна снимка като водещ.

Димитров допълва, че познава хора от екипа на Дара и че е чул за актрисата Нина Добрев като споменавано име за другия водещ.

“Готов съм, ще бъда щастлив да се пробвам”, признава нашият тенисист.

Той се завърна с победа на “Уимбълдън”, като в първия кръг отстрани 7:6 (7:4), 6:3, 7:5 преминалия квалификациите Дейн Суини (Авл). След мача бившият полуфиналист в този турнир от “Големият шлем” се разплака на стола, като опита да прикрие сълзите си. Това бе мното емоционален момент заради драмата през миналата година. Тогава на осминафинала Димитров игра страхотно срещу водача в ранглистата Яник Синер (Ит) и поведе с два сета, преди да бъде принуден да се откаже заради скъсан гръден мускул. Нашият тенисист напусна корта със сълзи от разочарование.

Феновете на Григор и хората от екипа му (сред тях бе и бившият му треньор Дани Валверду) обаче имаха повод за притеснение. В началото на втория сет срещу австралиеца Димитров взе медицински таймаут и отиде до съблекалнята, а при завръщането си бе с превръзки в горната част на бедрата.

Съперник на Григор ще бъде Якуб Меншик (Чех).