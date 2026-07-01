Националите до 22 г. загубиха и последния си мач на европейското в Португалия

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България загуби и третия си мач на eвропейското първенство за волейболисти под 22 години. В последния ни двубой на португалска земя отстъпихме от Чехия с 1:3 (27:29, 25:21, 19:25, 21:25).

Още преди този двубой беше сигурно, че няма как да продължим напред.

На турнира участват осем отбора, разделени в две групи. Българите загубиха и първите си два двубоя срещу Италия и Франция, така че срещата с Чехия беше без значение.

Отборът до 22 години е воден от наставника на "Монтана" и бивш национал Даниел пеев.