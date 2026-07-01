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Втора евротитла за джудото при кадетите, трети сме по медали

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И Цветомир Вълков стана европейски шампион за кадети на първенството в Испания.

По пътя до върха българинът записа 4 победи, три от тях спечели след златна точка в продължението, включително и финалната.

В решителната схватка Вълков се наложи над хърватина Марко Вуджика, 15-и в света.

А преди това победи петия и шестия в световната ранглиста , съответно грузинеца Илия Закуташвили в полуфиналите и Никола Лубура (Босна и Херцеговина) в четвъртфиналите.

На старта Вълков се справи с Иван Бегич (Германия).

За Цветомир това е втори медал в кариерата след титлата на европейската купа в Португалия този сезон.

Титлата е втора за България от първенството в Испания след тази на Иван Николчев (73 кг).

Така страната ни завърши с 4 отличия. Преди това бронз спечелиха София Маврова (44) и Махмуд Жаафар (60).

В класирането по медали България се нареди на 3-то място. Първи са джудистите на Словения с 3 златни отличия и едно сребро. Втори са азерите с 2 титли, 3 сребърни и 5 бронзови медала.

В четвъртък е отборната надпревара, в която също ще участват българските джудисти. България започва със Словения, а при успех ще излезе срещу Грузия.

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