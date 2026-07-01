4 станаха жертвите на еуфорията от класирането на Мексико за 1/8-финалите на световното

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Четирима станаха загиналите в Мексико Сити при еуфорията на феновете, които излязоха по улиците, за да отпразнуват класирането на националния отбор за 1/8-финалите на световното първенство.

Единият от домакините на мондиала победи Еквадор с 2:0 на легендарния стадион „Ацтека" и ще се изправи срещу Англия на същия същото съоръжение в понеделник от 3 ч.

От секретариата по обществено здравеопазване в Мексико Сити потвърдиха, че четиримата са починали от задушаване, всички близо до Пасео де ла Реформа в центъра на града.

По-рано днес бе съобщено за 3 жертви.