"Локо" (Сф) на Любо Пенев с втора победа в Банско, синът му с асистенция

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"Локо" (Сф) записа победа и във втората си контрола в Банско под ръководството на новия треньор Любо Пенев.

"Червено-черните" надвиха вицешампиона на Косово "Малишева" с 3:2. Мачът започна силно след като Марк-Емилио Папазов намери Николас Пенев, но неговият удар бе отразен.

В 8-ата минута Георги Минчев запази топката и намери прекрасно сина на старшията в дълбочина, той върна за Димитър Костадинов, който с плътен удар откри резултата.

В 22-ата минута "Малишева" изравни след хубава атака.

2 минути по-късно "Локо" отново излезе напред. Лясков намери хубаво Папазов, който центрира майсторски с левия крак, а Минчев засече мощно с глава за 2:1.

В края на полувремето "червено-черните" натиснаха. Първо Минчев намери добре Пенев, който не успя да преодолее стража. От последвалия корнер Минчев засече с глава, но топката мина опасно блицо до целта. Минутка по-късно Костадинов и Минчев направиха двойно, но ударът от разстояние на първия мина встрани.

Второто полувреме също започна много силно за "Локо". Митко Митков проби прекрасно през двама отляво и центрира, Кауе Карузо овладя и намери долния ляв ъгъл за 3:1.

10 минутки по-късно резултатът бе намален след ъглов удар. В 80-ата минута Чачев проби добре и намери Геров, който не успя да увеличи преднината на "червено-черните".

В последните минути "Малишева" натисна, но няколко добри намеси на националния вратар Мартин Величков осигуриха победата на столчани.