Белгия срещу Сенегал в Сиатъл, победителят остава там и за 1/8-финал евентуално със САЩ (състави)

Убедителна победа в третия кръг с 5:1 над Нова Зеландия беше достатъчна, за да осигури първото място в Група G за Белгия и да я класира за осминафиналите в Сиатъл срещу отбора от Сенегал, който се промъкна в елиминационната фаза като осмия и последен най-добър трети в класирането.

Победителят от този 1/16-финал остава в същия град и за следващия етап, като на-вероятно негов съперник ще е домакинът САЩ, който играе срещу Босна и Херцеговина.

Белгия беше изложена на риск от елиминиране в последния мач от груповата фаза, но в крайна сметка стана първият европейски отбор след Англия през 1990 г., спечелил групата си, след като не успя да спечели първите си два мача, като постигна най-голямата си победа на световно първенство Тези пет гола представляват повече, отколкото „червените дяволи" бяха успели да постигнат в предишните си седем мача на Световното първенство взети заедно, и това беше още един знак, че те се оправят в точното време.

Въпреки колебливия си старт Белгия влиза в този мач след втората си най-дълга серия без загуба в историята (П10, Р6), две от които бяха срещу африкански съперник (П1, Р1).

Представянето на Сенегал в групата имаше поразителни сходства с това на Белгия, тъй като не африканците не успяха да спечелят нито един от първите си два мача (2 загуби), преди да вкарат пет гола в третия кръг срещу останалия с десет души Ирак, превръщайки се в единствения трети отбор, класирал се с три точки.

Многото голове бяха постоянна тема за Сенегал в груповата фаза, като само мачовете с участието на Норвегия (15 попадения) доведоха до повече от 14-те в участията на Сенегал, но допускането на шест от тях срещу европейски съперници в Норвегия и Франция би трябвало да ги накара да подходят предпазливо към този мач. "Лъвовете от Таранка" са имали проблеми и в миналото срещу европейски съперници, тъй като последните им два мача от елиминационната фаза на Световното първенство завършиха със загуби на нула съответно срещу Турция и Англия.

Ето съставите.

Белгия: Куртоа, Кастан, Мехеле, Теат, Де Койпер, Тилеманс, Де Бройне, Ванакен, Доку, Тросард, Де Кетеларе.

Сенегал: Дио, Ниакате, Якобс, Диата, Диара, Идриса Гай, Сис, Пап Гай, Ндиайе, Сар, Мане.